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Оказалось, что боль в спине у ростовчанина была вызвана опухолью

У ростовчанина болела спина из-за опухоли

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Здоровье

Мужчина в возрасте 34 лет обратился за медицинской помощью в городскую поликлинику №4 в Ростове-на-Дону из-за болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, на которую не работали препараты НПВС в течение нескольких недель. Информация о данном случае предоставлена пресс-службой Минздрава Ростовской области в Telegram-канале.

У ростовчанина болела спина из-за опухоли
Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Компьютерная томография, проведенная по назначению врача-невролога Марии Ведяшко, выявила доброкачественную опухоль на первом крестцовом позвонке у пациента.

"По результатам обследования были обнаружены КТ-признаки дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника в виде остеохондроза, начальных проявлений спондилоартроза, протрузий межпозвонковых дисков, остеома левого крыла S1", — сообщает ведомство.

Сейчас мужчина отправлен на консультацию к врачу-онкологу, а также и к травматологу-ортопеду.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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