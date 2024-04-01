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Фитнес-тренер Донован Грин: долгое сидение может ограничить кровоток, вызывая ягодичную амнезию

Ягодичная амнезия - мышцы "забыли", как правильно функционировать

0:51
Здоровье

Существует такое состояние, как "ягодичная амнезия”, когда мышцы, обычно от долгого сидения, "забывают”, как функционировать.

Ягодичная амнезия - мышцы "забыли", как правильно функционировать
Фото: pxhere.com by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Слишком долгое сидение может ограничить кровоток, вызывая ягодичную амнезию, которая может привести к боли в бедрах, пояснице и проблемам с лодыжками. Ягодичные мышцы не смогут нормально работать даже при выполнении упражнений, нацеленных на них", — рассказал HuffPost популярный фитнес-тренер Донован Грин.

Лучший способ избежать подобного состояния — регулярно делать физминутки. Необходимо взять за правило — двигаться по 10 минут через каждый час непрерывного сидения. Если вы чувствуете покалывания в ягодичных мышцах, значит пришла пора их немного взбодрить. В случае, когда мышцы не удаётся вновь заставить работать, то необходимо обратиться к врачу.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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