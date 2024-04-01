Фитнес-тренер Донован Грин: долгое сидение может ограничить кровоток, вызывая ягодичную амнезию

Ягодичная амнезия - мышцы "забыли", как правильно функционировать

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует такое состояние, как "ягодичная амнезия”, когда мышцы, обычно от долгого сидения, "забывают”, как функционировать.

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"Слишком долгое сидение может ограничить кровоток, вызывая ягодичную амнезию, которая может привести к боли в бедрах, пояснице и проблемам с лодыжками. Ягодичные мышцы не смогут нормально работать даже при выполнении упражнений, нацеленных на них", — рассказал HuffPost популярный фитнес-тренер Донован Грин.

Лучший способ избежать подобного состояния — регулярно делать физминутки. Необходимо взять за правило — двигаться по 10 минут через каждый час непрерывного сидения. Если вы чувствуете покалывания в ягодичных мышцах, значит пришла пора их немного взбодрить. В случае, когда мышцы не удаётся вновь заставить работать, то необходимо обратиться к врачу.