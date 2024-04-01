Врач-эндокринолог Екатерина Янг для здоровья лимфатической системы рекомендует включить в свой рацион свёклу и огурцы

Свёкла и огурцы помогают поддерживать здоровье лимфатической системы

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала в своём Telegram-канале о том, какие продукты следует включить в свой рацион, чтобы поддерживать лимфатическую систему здоровой.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Специалист пояснила, что лимфе не нужна чистка. Всё, что ей необходимо — это движение и правильное питание.

Врач посоветовала обратить внимание на свёклу, гранат, грейпфрут, сельдерей и огурец, если у вас нет противопоказаний к их употреблению.

Рекомендовала она использовать при приготовлении такие специи, как гвоздика, куркума, имбирь, чеснок, чёрный и красный перцы.

"Забота о лимфатической системе сразу отражается на красоте: способствует уменьшению отёчности и целлюлита, улучшает тонус кожи и придаёт ей сияние", — подвела итог эндокринолог.