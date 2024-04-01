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Завтрак, рекомендованный врачами для очищения организма и улучшения работы кишечника

Врачи рекомендуют завтрак, способствующий очищению организма и улучшению работы кишечника

0:56
Здоровье

Поддержите свой желудок и активируйте детокс-систему с завтраком из овсянки или рисовой каши. Если вас беспокоят высыпания на коже или проблемы с ЖКТ, эксперты советуют пересмотреть свой рацион и включить в него овсянку или рисовую кашу.

Врачи рекомендуют завтрак, способствующий очищению организма и улучшению работы кишечника
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для поддержания здоровья кишечника обогатите свое питание отрубями, зеленью и продуктами, содержащими бета-каротин, например тыква, шпинат, морковь, батат, брокколи. Богатые клетчаткой продукты улучшат работу ферментативной системы в желудке. Черника, красная фасоль и грецкие орехи обеспечат антиоксидантную защиту.

Для того чтобы устранить высыпания, дискомфорт в работе ЖКТ и другие неприятности, необходимо уделять время физическим нагрузкам, обеспечивать себе качественный отдых, не забывать о питьевом режиме, включая в него смузи, свежевыжатые соки и зеленый чай.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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