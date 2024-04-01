Завтрак, рекомендованный врачами для очищения организма и улучшения работы кишечника

Врачи рекомендуют завтрак, способствующий очищению организма и улучшению работы кишечника

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержите свой желудок и активируйте детокс-систему с завтраком из овсянки или рисовой каши. Если вас беспокоят высыпания на коже или проблемы с ЖКТ, эксперты советуют пересмотреть свой рацион и включить в него овсянку или рисовую кашу.

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Для поддержания здоровья кишечника обогатите свое питание отрубями, зеленью и продуктами, содержащими бета-каротин, например тыква, шпинат, морковь, батат, брокколи. Богатые клетчаткой продукты улучшат работу ферментативной системы в желудке. Черника, красная фасоль и грецкие орехи обеспечат антиоксидантную защиту.

Для того чтобы устранить высыпания, дискомфорт в работе ЖКТ и другие неприятности, необходимо уделять время физическим нагрузкам, обеспечивать себе качественный отдых, не забывать о питьевом режиме, включая в него смузи, свежевыжатые соки и зеленый чай.