Профессор Хаэрифар: осложнения кори могут привести к энцефалиту и слепоте

Корь может привести к серьёзным осложнениям

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вспышки заболеваемостью корью регистрируются в разных странах мира. Мансур Хаэрифар, профессор иммунологии из Западного университета в Канаде, рассказал о том, какие симптомы характерны для этого заболевания и какие осложнения могут возникнуть.

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Корь — это достаточно серьёзное и крайне заразное заболевание. Как правило, оно начинается с подъёма температуры, появления насморка, конъюнктивита, боли в горле и кашля. И поначалу его можно спутать с простудой или гриппом.

Но позже возникают клинические проявления кори. Это пятна Коплика — во рту на щеках появляются маленькие белые точки с голубовато-белыми центрами. Потом сыпь переходит на лицо и распространяется вниз по всему телу. Об этом пишет The conversation.

Корь может привести к серьёзным осложнениям.

"Осложнения могут включать пневмонию, энцефалит (воспаление и отёк головного мозга), слепоту, глухоту и необратимые неврологические последствия. Заражение корью во время беременности может спровоцировать выкидыш, преждевременные роды, мертворождение, врождённые дефекты или даже гибель плода. Наиболее тяжёлые случаи кори могут привести к летальному исходу,” — сообщил профессор.