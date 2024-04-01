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Профессор Хаэрифар: осложнения кори могут привести к энцефалиту и слепоте

Корь может привести к серьёзным осложнениям

1:17
Здоровье

Вспышки заболеваемостью корью регистрируются в разных странах мира. Мансур Хаэрифар, профессор иммунологии из Западного университета в Канаде, рассказал о том, какие симптомы характерны для этого заболевания и какие осложнения могут возникнуть.

Корь может привести к серьёзным осложнениям
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Корь — это достаточно серьёзное и крайне заразное заболевание. Как правило, оно начинается с подъёма температуры, появления насморка, конъюнктивита, боли в горле и кашля. И поначалу его можно спутать с простудой или гриппом.

Но позже возникают клинические проявления кори. Это пятна Коплика — во рту на щеках появляются маленькие белые точки с голубовато-белыми центрами. Потом сыпь переходит на лицо и распространяется вниз по всему телу. Об этом пишет The conversation.

Корь может привести к серьёзным осложнениям.

"Осложнения могут включать пневмонию, энцефалит (воспаление и отёк головного мозга), слепоту, глухоту и необратимые неврологические последствия. Заражение корью во время беременности может спровоцировать выкидыш, преждевременные роды, мертворождение, врождённые дефекты или даже гибель плода. Наиболее тяжёлые случаи кори могут привести к летальному исходу,” — сообщил профессор.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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