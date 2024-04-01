Диетолог Мансурова: жиросодержащие продукты можно есть и при похудении

Диетолог Ирина Мансурова проинформировала, что жиросодержащие продукты можно есть при похудении. Такую еду нельзя полностью исключать из рациона.
Так, в меню стоит включить авокадо, творог и орехи. Что касается авокадо, то в нём содержится мало сахара, но есть много витаминов и микроэлементов. Творог нужно есть тот, который имеет большой процент жирности.
"Часто худеющие переходят на обезжиренный творог, однако он не сбалансирован по своему составу, содержит мало жирорастворимых витаминов и из него не усваивается кальций", — объяснила специалист.
Также при похудении не стоит отказываться от оливок, жирной рыбы, сливочного и растительного масла, печени трески. Все эти продукты имеют минералы, витамины и питательные вещества, которые важны для правильной работы организма.
Однако не стоит забывать, что жиросодержащие продукты следует употреблять в умеренном количестве.
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