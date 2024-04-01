Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Independent: таяние ледников увеличивает продолжительность дня
Турист из России описал свою поездку на Бали фразой "ничего не понятно, но очень интересно"
Цветная капуста, запечённая с сыром: можно подать на гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо
Анализ и перспективы: обязательное страхование для мест массового скопления людей
Как привлечь инспектора к ответственности: пути и механизмы обращения
Этим пряным травам будет комфортно расти с перцем
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Тренер по сайклу рассказала, сколько нужно "накатать" на велосипеде, чтобы похудеть
Эссенция в уходе за кожей: что это и почему она необходима?
Диетолог Мансурова: жиросодержащие продукты можно есть и при похудении

Диетолог Мансурова: при похудении можно есть жиросодержащие продукты

0:59
Здоровье

Диетолог Ирина Мансурова проинформировала, что жиросодержащие продукты можно есть при похудении. Такую еду нельзя полностью исключать из рациона.

Диетолог Мансурова: при похудении можно есть жиросодержащие продукты
Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Так, в меню стоит включить авокадо, творог и орехи. Что касается авокадо, то в нём содержится мало сахара, но есть много витаминов и микроэлементов. Творог нужно есть тот, который имеет большой процент жирности.

"Часто худеющие переходят на обезжиренный творог, однако он не сбалансирован по своему составу, содержит мало жирорастворимых витаминов и из него не усваивается кальций", — объяснила специалист.

Также при похудении не стоит отказываться от оливок, жирной рыбы, сливочного и растительного масла, печени трески. Все эти продукты имеют минералы, витамины и питательные вещества, которые важны для правильной работы организма.

Однако не стоит забывать, что жиросодержащие продукты следует употреблять в умеренном количестве.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Цены на стройматериалы в России будут расти
Кинологи составили топ пород собак для опытных владельцев
Тренер Бутова объяснила, как правильно заниматься бегом
Что делать, если произошло ДТП с электросамокатом
Ремонт и страхование китайских автомобилей: что изменилось
Тушёный минтай с луком и морковью: вкусное и недорогое блюдо из рыбки и овощей
Как смыть даже самую стойкую тушь: лайфхаки и советы
Чем можно заняться на Пхукете в 2024 году
Это насекомое питается листьями картофеля
Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников