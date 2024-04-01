Эти 3 продукта нужно есть холодными, а не тёплыми

Нутрициолог Строков: картофель нужно есть холодным, а не теплым

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, что не нужно совсем отказываться от углеводов. Если при приготовлении таких продуктов следовать одной хитрости, то они будут даже полезными и смогут улучшить состояние кишечной микрофлоры.

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Считается, что картошка, рис и макароны приводят к набору лишнего веса, так как в них много углеводов, приводящих к скачку уровня сахара в крови. Однако если эти продукты остынут перед их употреблением, то они принесут пользу.

"Когда крахмалистые продукты остывают, резистентный крахмал вырабатывается как продукт распада. Это оказывает положительное влияние на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть", — говорит врач.

Остывшие макароны и картофель положительно повлияют на микрофлору кишечника. Резистентный крахмал помогает не повышаться уровню сахара в крови, хоть эти продукты и содержат в себе углеводы.

У крахмалистых продуктов после остывания содержится меньше калорий, чем сразу же после приготовления.