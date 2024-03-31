Советы врача, как улучшить состояние кишечной микрофлоры

Врач Михаэла Акст-Гадерманн проинформировала, что от состояния кишечника зависит наше здоровье. Здоровая микрофлора может защитить от многих заболеваний. Об этом пишет издание Freundin.
Прежде всего, для кишечника важно разнообразное питание, тогда флора становится более разнообразной.
Итак, стоит начать употреблять продукты с пребиотиками. Для их восполнения нужно добавить в рацион бобовые, кофе, овсянку, зелёный чай. Также следует исключить низкоуглеводное питание. Ешьте в достаточном количестве рис, картофель и другие крупы.
В умеренном количестве употребляйте мясные и молочные продукты, совсем ограничивать их не нужно. Питание, состоящее только из белка и низкого количества углеводов, не подходит.
Важно быть осторожными с антибиотиками. Они нарушают кишечную микрофлору, которую нужно будет восстанавливать от трёх месяцев до года.
"Используйте антибиотики только в случае крайней необходимости. После антибактериальной терапии на восстановление кишечной флоры уходит от трех месяцев до года", — предупредила Акст-Гадерманн.
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