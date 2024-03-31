Советы врача, как улучшить состояние кишечной микрофлоры

Врач Акст-Гадерманн: продукты с пребиотиками улучшат кишечную микрофлору

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Михаэла Акст-Гадерманн проинформировала, что от состояния кишечника зависит наше здоровье. Здоровая микрофлора может защитить от многих заболеваний. Об этом пишет издание Freundin.

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Прежде всего, для кишечника важно разнообразное питание, тогда флора становится более разнообразной.

Итак, стоит начать употреблять продукты с пребиотиками. Для их восполнения нужно добавить в рацион бобовые, кофе, овсянку, зелёный чай. Также следует исключить низкоуглеводное питание. Ешьте в достаточном количестве рис, картофель и другие крупы.

В умеренном количестве употребляйте мясные и молочные продукты, совсем ограничивать их не нужно. Питание, состоящее только из белка и низкого количества углеводов, не подходит.

Важно быть осторожными с антибиотиками. Они нарушают кишечную микрофлору, которую нужно будет восстанавливать от трёх месяцев до года.

"Используйте антибиотики только в случае крайней необходимости. После антибактериальной терапии на восстановление кишечной флоры уходит от трех месяцев до года", — предупредила Акст-Гадерманн.