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Советы врача, как улучшить состояние кишечной микрофлоры

Врач Акст-Гадерманн: продукты с пребиотиками улучшат кишечную микрофлору

1:12
Здоровье

Врач Михаэла Акст-Гадерманн проинформировала, что от состояния кишечника зависит наше здоровье. Здоровая микрофлора может защитить от многих заболеваний. Об этом пишет издание Freundin.

Врач Акст-Гадерманн: продукты с пребиотиками улучшат кишечную микрофлору
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Прежде всего, для кишечника важно разнообразное питание, тогда флора становится более разнообразной. 

Итак, стоит начать употреблять продукты с пребиотиками. Для их восполнения нужно добавить в рацион бобовые, кофе, овсянку, зелёный чай. Также следует исключить низкоуглеводное питание. Ешьте в достаточном количестве рис, картофель и другие крупы.

В умеренном количестве употребляйте мясные и молочные продукты, совсем ограничивать их не нужно. Питание, состоящее только из белка и низкого количества углеводов, не подходит.

Важно быть осторожными с антибиотиками. Они нарушают кишечную микрофлору, которую нужно будет восстанавливать от трёх месяцев до года.

"Используйте антибиотики только в случае крайней необходимости. После антибактериальной терапии на восстановление кишечной флоры уходит от трех месяцев до года", — предупредила Акст-Гадерманн.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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