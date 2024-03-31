Названы 3 напитка, которые усугубляют сердечные заболевания

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что для здоровья сердца важно то, что вы пьёте и едите. Поэтому есть такие напитки, которые могут ухудшить сердечные заболевания.
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"Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко — это напитки с высоким содержанием сахара повышают риск сердечного приступа на 22 процента", — говорит врач.
Также негативно на сердце влияет алкоголь, особенно если он употребляется регулярно. Кроме того, спиртные напитки повышают артериальное давление, что плохо скажется на сердечной мышце.
Диетолог назвала полезные напитки для сердца. Среди них чай, вода, овощной сок и кофе в небольшом количестве. Достаточно пить в день не больше 2-3 чашек, тогда снизится риск заболеваний сердца и сосудов.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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