Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно умываться: советы ведущего дерматолога для здоровой кожи
Картофельная запеканка с курицей и сыром: вкуснейший ужин, который под силу каждому
General Motors готовит новый электрический суперкар
Три опасные ошибки при перевозке электронных устройств в самолётах
Начинает активно расти и цвести всё: говорим об обработке сада от вредителей
Житель Узбекистана попытался обменять детей на квартиру
The Observer: обнаружена связь между денисовцами и Homo longi в Китае
Почему страховки ОСАГО и КАСКО не обеспечивают полную защиту: экспертное мнение
Как разморозить готовое слоёное тесто
Названы 3 напитка, которые усугубляют сердечные заболевания

Диетолог Пономарёва: при сердечных болезнях нельзя пить морсы

0:53
Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что для здоровья сердца важно то, что вы пьёте и едите. Поэтому есть такие напитки, которые могут ухудшить сердечные заболевания.

Диетолог Пономарёва: при сердечных болезнях нельзя пить морсы
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко — это напитки с высоким содержанием сахара повышают риск сердечного приступа на 22 процента", — говорит врач.

Также негативно на сердце влияет алкоголь, особенно если он употребляется регулярно. Кроме того, спиртные напитки повышают артериальное давление, что плохо скажется на сердечной мышце.

Диетолог назвала полезные напитки для сердца. Среди них чай, вода, овощной сок и кофе в небольшом количестве. Достаточно пить в день не больше 2-3 чашек, тогда снизится риск заболеваний сердца и сосудов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Диетолог Пономарёва: при сердечных болезнях нельзя пить морсы
Начинает активно расти и цвести всё: говорим об обработке сада от вредителей
Житель Узбекистана попытался обменять детей на квартиру
The Observer: обнаружена связь между денисовцами и Homo longi в Китае
Почему страховки ОСАГО и КАСКО не обеспечивают полную защиту: экспертное мнение
Как разморозить готовое слоёное тесто
Кинологи рассказали, почему собаки царапают свою лежанку
Янтарная кислота: новый подход в борьбе с прыщами
Значок ГТО можно получить в 2024-м году
Tesla планирует снизить стоимость электромобилей до $25,000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников