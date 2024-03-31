Названы 3 напитка, которые усугубляют сердечные заболевания

Диетолог Пономарёва: при сердечных болезнях нельзя пить морсы

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что для здоровья сердца важно то, что вы пьёте и едите. Поэтому есть такие напитки, которые могут ухудшить сердечные заболевания.

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"Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко — это напитки с высоким содержанием сахара повышают риск сердечного приступа на 22 процента", — говорит врач.

Также негативно на сердце влияет алкоголь, особенно если он употребляется регулярно. Кроме того, спиртные напитки повышают артериальное давление, что плохо скажется на сердечной мышце.

Диетолог назвала полезные напитки для сердца. Среди них чай, вода, овощной сок и кофе в небольшом количестве. Достаточно пить в день не больше 2-3 чашек, тогда снизится риск заболеваний сердца и сосудов.