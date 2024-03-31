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5 перекусов для диабетиков: вкусно и полезно

The Health Site: на перекус при диабете можно есть попкорн и йогурт

1:29
Здоровье

Издание The Health Site сообщило, что многие люди едят перекусы между приёмами пищи. Но если есть диабет, то к этому стоит относиться внимательно. Эксперты дали варианты перекусов для диабетиков, которые не принесут вреда здоровью.

The Health Site: на перекус при диабете можно есть попкорн и йогурт
Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK
  1. Йогурт. Он имеет низкое содержание калорий и углеводов, но богат питательными веществами и белком. В йогурте есть фосфор, цинк, кальций, витамины группы В. Будет хорошо, если вы добавите в него ягоды, такие как черника, ежевика, клубника.
  2. Сельдерей. В нём мало калорий, холестерина, углеводов, но есть вода и клетчатка. Сельдерей можно обмакнуть в арахисовое масло, чтобы продукт был более сытным.
  3. Яблоки. Благодаря этим фруктам можно сохранить чувство сытости на долгое время. Яблоки богаты витамином С, калием, железом, фосфором и кальцием. Кроме того, если хочется сладкого, то именно яблоки помогут заглушить это желание.
  4. Попкорн. При диабете попкорн отлично подходит для насыщения без получения лишних калорий. У него имеется низкий гликемический индекс. Попкорн содержит в себе клетчатку, витамины и минералы.
  5. Творог. Этот продукт поможет надолго остаться сытым, так как медленно переваривается. Это отличный источник белка, углеводов, минералов и витаминов.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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