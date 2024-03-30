Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве выявляли лучших юных подводников
На Крымском мосту действует режим "алкостоп"
Daily Mail: изменение образа жизни улучшает память на ранней стадии деменции
Правила обгона автомобилей со спецсигналами синего и красного цвета
3 фильма, в основе которых лежит видеоигра
Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек
Как правильно экономить
54% от объема кредитов пришлось на ипотеку в 2023 году
Автоэксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в РФ
Компания Aescape из США выпустила робота-массажиста с ИИ, которым можно управлять при помощи сенсорного экрана

Компания Aescape из США выпустила робота-массажиста с искусственным интеллектом

1:08
Здоровье

Компания Aescape (США) выпустила первого коммерчески доступного и полностью автоматизированного робота-массажиста с искусственным интеллектом.

Компания Aescape из США выпустила робота-массажиста с искусственным интеллектом
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Массажные столы Aescape, усовершенствованные ИИ, используют две роботизированные "руки” для сканирования тела человека, который одет в специальную одежду без трения, предоставленную компанией. Робот генерирует более 1,1 миллиона точек 3D-данных для составления карты тела, тем самым определяя ключевые анатомические точки для направления "рук”. Им можно управлять при помощи сенсорного экрана, расположенного под подголовником.

"Наши роботы двигаются очень знакомым способом. Вот что действительно важно. Вы должны были почувствовать, что это нечто такое, что вы уже понимаете. Но в то же время мы действительно хотели расширить возможности, которые могут быть реализованы только с помощью технологий,” — рассказал Эрик Литман, основатель и генеральный директор Aescape.

"Руки” робота нагреваются и моделируются по образцу человеческих рук. Они двигаются одновременно и оказывают равное давление.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
Специалист Поздняков Максим
Специализируется на выполнении классического, лечебного, вакуумно-роликового массажа, медицинского массажа спины.
Специалист Кузин Илья
Специализируется на лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и патологий вегетативной нервной системы, в том числе краниосакральных нарушений, миофасциальных болевых синдромов; с нарушениями работы позвоночника, а также расположенных рядом мышечных тканей и связок
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Последние материалы
Как правильно экономить
54% от объема кредитов пришлось на ипотеку в 2023 году
Автоэксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в РФ
Как ухаживать за кожей во время цикла
Крем-суп из кабачков: готовим очень вкусное блюдо за 20 минут
Тренер Карпов назвал упражнения для мужчин для увеличения ягодичных мышц
Нужно ли обрабатывать деревья и как это делать?
Ученые обнаружили в янтаре ленточного червя возрастом 99 миллионов лет
Автоэксперт Зарубин назвал три способа для покупки подержанного автомобиля
В 40 городах России выдача разрешений на строительство приостановлена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников