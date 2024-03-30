Компания Aescape из США выпустила робота-массажиста с ИИ, которым можно управлять при помощи сенсорного экрана

Компания Aescape из США выпустила робота-массажиста с искусственным интеллектом

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Компания Aescape (США) выпустила первого коммерчески доступного и полностью автоматизированного робота-массажиста с искусственным интеллектом.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Массажные столы Aescape, усовершенствованные ИИ, используют две роботизированные "руки” для сканирования тела человека, который одет в специальную одежду без трения, предоставленную компанией. Робот генерирует более 1,1 миллиона точек 3D-данных для составления карты тела, тем самым определяя ключевые анатомические точки для направления "рук”. Им можно управлять при помощи сенсорного экрана, расположенного под подголовником.

"Наши роботы двигаются очень знакомым способом. Вот что действительно важно. Вы должны были почувствовать, что это нечто такое, что вы уже понимаете. Но в то же время мы действительно хотели расширить возможности, которые могут быть реализованы только с помощью технологий,” — рассказал Эрик Литман, основатель и генеральный директор Aescape.

"Руки” робота нагреваются и моделируются по образцу человеческих рук. Они двигаются одновременно и оказывают равное давление.