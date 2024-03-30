Гастроэнтеролог Помойнецкая: токсины плесневых грибов отрицательно сказываются на здоровье легких и печени

Продукты с плесенью необходимо выбрасывать без сожаления.
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая пояснила, что токсины плесневых грибов отрицательно сказываются на здоровье легких и печени. Особенную опасность представляют афлатоксины.
"При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы", — предупредила гастроэнтеролог в Telegram-канале.
Врач предупредила, что афлатоксины могут содержаться в кофе и какао низкого качества, хлебобулочных изделиях, семечках, орехах, бобах с признаками заражения плесенью, залежавшемся сыре и даже в пакетированном чае, который производят из сырья очень низкого качества.
И ни в коем случае нельзя употреблять домашние заготовки, в которых поселилась плесень, напомнила специалист.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.