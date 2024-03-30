Дерматолог Шаповалова: сроки годности косметики должны быть чётко напечатанными

Использование просроченной косметики может обернуться аллергией или дерматитом

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование просроченного уходового или декоративного средства может обернуться аллергией или дерматитом.

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Валерия Шаповалова, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, посоветовала отмечать на упаковке дату вскрытия косметического средства. Она также поделилась простыми правилами использования крема.

"Ни в коем случае нельзя залезать пальцем в баночку с кремом. Из-за таких манипуляций в средстве размножаются бактерии, а при их большом количестве пользы или эффекта уже точно не будет. Старайтесь приобретать крема с дозаторами или использовать чистые лопатки, одноразовые палочки для извлечения средства из баночки,” — рассказала дерматолог.

Врач также порекомендовала внимательно читать сроки годности — они должны быть чётко напечатанными, не должны стираться или быть приклеены стикером. Бывают случаи, что сроки годности на косметике могут быть перебиты.

Не нужно покупать дешёвую косметику, потому что хороших активных веществ в ней обычно нет. Всегда проверяйте целостность упаковки и храните средства подальше от солнечных лучей. Некоторые крема необходимо хранить только в холодильнике, обычно об этом указано на этикетке. Передаёт "Российская газета".

"Нужно всегда учитывать, что любое средство может вам не подойти из-за особенностей кожи, её типа и проблем, а не потому, что продукт плохой. Если при его использовании вы почувствовали дискомфорт, обязательно надо обратиться к врачу, взяв с собой данное косметическое средство, чтобы специалист мог оценить его состав и безопасность", — подвела итог Валерия Шаповалова.