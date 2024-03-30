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Стоматолог Ефимова: зуб с удалённым нервом — мёртвый зуб

Зуб с удалённым нервом становится хрупким

0:42
Здоровье

Зуб с удалённым нервом является мёртвым зубом. Он лишён питания, поэтому стал хрупким, пояснила заведующая отделением стоматологии К+31 Наталья Ефимова.

Зуб с удалённым нервом становится хрупким
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По её мнению, такой зуб нужно покрыть коронкой, так как это важное условие сохранения целости зубного ряда.

"Коронка будет защищать зуб от сколов и разрушений, тем самым максимально продлевая его жизнь", — объяснила врач.

Сейчас существует огромный выбор коронок от самых простых из металлокерамики до высокоэстетических. Передаёт Российская газета.

Стоматолог посоветовала удалять нерв лишь при сильном травмировании зуба, если эмаль сколота настолько, что задет нерв.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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