Употребление свёклы помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Свёкла богата железом, калием и витаминами группы В

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ещё со времён Гиппократа известно, что свёкла обладает полезными свойствами.

Фото: flickr.com by лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот овощ содержит разные микроэлементы, такие как железо, йод, цинк, калий, магний, марганец, фтор, фосфор и медь. В ней присутствуют витамины группы B, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В свёкле также содержится фолиевая кислота, которая полезна для нервной системы и особенно во время беременности для гармоничного развития плода. Ещё одно полезное вещество, которое содержится в овоще — это бетаин. Одно из его полезных свойств то, что он препятствует интоксикации печени.

Кроме того, у свёклы низкая калорийность и лёгкий слабительный эффект. Об этом пишут на портале здоровое-питание.рф.

Однако в варёном виде у этого корнеплода гликемический индекс поднимается в два раза, поэтому его употребление следует ограничить тем, кто страдает сахарным диабетом.