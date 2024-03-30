Употребление свёклы помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Ещё со времён Гиппократа известно, что свёкла обладает полезными свойствами.
Этот овощ содержит разные микроэлементы, такие как железо, йод, цинк, калий, магний, марганец, фтор, фосфор и медь. В ней присутствуют витамины группы B, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В свёкле также содержится фолиевая кислота, которая полезна для нервной системы и особенно во время беременности для гармоничного развития плода. Ещё одно полезное вещество, которое содержится в овоще — это бетаин. Одно из его полезных свойств то, что он препятствует интоксикации печени.
Кроме того, у свёклы низкая калорийность и лёгкий слабительный эффект. Об этом пишут на портале здоровое-питание.рф.
Однако в варёном виде у этого корнеплода гликемический индекс поднимается в два раза, поэтому его употребление следует ограничить тем, кто страдает сахарным диабетом.
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