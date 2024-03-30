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Употребление свёклы помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Свёкла богата железом, калием и витаминами группы В

1:01
Здоровье

Ещё со времён Гиппократа известно, что свёкла обладает полезными свойствами.

Свёкла богата железом, калием и витаминами группы В
Фото: flickr.com by лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот овощ содержит разные микроэлементы, такие как железо, йод, цинк, калий, магний, марганец, фтор, фосфор и медь. В ней присутствуют витамины группы B, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В свёкле также содержится фолиевая кислота, которая полезна для нервной системы и особенно во время беременности для гармоничного развития плода. Ещё одно полезное вещество, которое содержится в овоще — это бетаин. Одно из его полезных свойств то, что он препятствует интоксикации печени.

Кроме того, у свёклы низкая калорийность и лёгкий слабительный эффект. Об этом пишут на портале здоровое-питание.рф.

Однако в варёном виде у этого корнеплода гликемический индекс поднимается в два раза, поэтому его употребление следует ограничить тем, кто страдает сахарным диабетом.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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