Диетолог назвал продукты, которые помогут похудеть после 40 лет

Врач-диетолог Павел Ивакин рассказал, что похудеть после 40 лет намного сложнее, чем в молодом возрасте. Это связано с замедлением обмена веществ, поэтому любая погрешность приводит к набору веса.
Но врач отметил, что похудение возможно и после 40 лет, главное, знать, какие продукты могут в этом помочь. Прежде всего, важно отказаться от таких продуктов, которые стимулируют рост жировой ткани. К ним относятся жареные продукты, переработанные и высококалорийные.
"Из питания максимально, насколько это возможно, изымаются фастфуд, майонез, соки и газировка, добавленный сахар, кондитерские изделия, жирное, жареное", — заявил диетолог Павел Ивакин.
Также вы сможете эффективно похудеть, если уменьшите количество употребляемого алкоголя, откажитесь от приёма пищи в ночное и позднее время, увеличите в меню количество растительной пищи, откажитесь от жирного мяса.
Не стоит забывать про регулярную физическую активность и своевременный отход ко сну.
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