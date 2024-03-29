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Диетолог назвал продукты, которые помогут похудеть после 40 лет

Диетолог Ивакин: похудеть после 40 лет можно, если отказаться от алкоголя

1:05
Здоровье

Врач-диетолог Павел Ивакин рассказал, что похудеть после 40 лет намного сложнее, чем в молодом возрасте. Это связано с замедлением обмена веществ, поэтому любая погрешность приводит к набору веса.

Диетолог Ивакин: похудеть после 40 лет можно, если отказаться от алкоголя
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Но врач отметил, что похудение возможно и после 40 лет, главное, знать, какие продукты могут в этом помочь. Прежде всего, важно отказаться от таких продуктов, которые стимулируют рост жировой ткани. К ним относятся жареные продукты, переработанные и высококалорийные.

"Из питания максимально, насколько это возможно, изымаются фастфуд, майонез, соки и газировка, добавленный сахар, кондитерские изделия, жирное, жареное", — заявил диетолог Павел Ивакин.

Также вы сможете эффективно похудеть, если уменьшите количество употребляемого алкоголя, откажитесь от приёма пищи в ночное и позднее время, увеличите в меню количество растительной пищи, откажитесь от жирного мяса.

Не стоит забывать про регулярную физическую активность и своевременный отход ко сну.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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