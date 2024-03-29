Уролог указал на первые и явные сигналы простатита

Уролог Алексей Игнатьев предостерегает: при первых симптомах простатита возникают боли в пояснице или паху, учащается или затрудняется мочеиспускание. При острой форме болезни появляются озноб и слабость.
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Кроме того, начальные симптомы болезни характеризуются болями в пояснице и промежности, затрудненным мочеиспусканием, ощущением жжения и тонкой струей.
Важно обратиться к врачу, пройти обследование и выявить причину для целенаправленного лечения. В противном случае есть вероятность перехода заболевания в хроническую стадию со всеми возможными последствиями, как отметил Алексей Игнатьев.
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