Томатный сок снижает эффективность лекарств, а молоко препятствует всасыванию антибиотиков

Соком и молоком запивать лекарства не рекомендуется

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем лучше запивать таблетки, чтобы они правильно подействовали рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Фото: flickr.com by Джейми is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лекарства необходимо запивать водой комнатной температуры. Другие напитки могут либо снизить, либо усилить действие таблеток.

"Чай и кофе содержат кофеин и танины. Многие действующие вещества, соединяясь с танинами, образуют нерастворимые соединения и не всасываются в кровь. То есть лекарство просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы,” — объяснил эксперт.

Соком тоже лучше не запивать лекарства. Грейпфрутовый несовместим со многими препаратами, потому что усиливает их действие и побочные эффекты. Ананасовым и виноградным нельзя запивать психостимуляторы, это может привести к гипертоническому кризу. Томатный снижает эффективность лекарств. Об этом пишет Life. ru

Газировки препятствуют растворению таблеток, а молоко — всасыванию антибиотиков, противовоспалительных и препаратов для щитовидной железы.

Алкоголем запивать таблетки противопоказано, потому что лекарство в организме сохраняется дольше, чем необходимо. А запивая алкоголем препараты, которые разжижают кровь, можно увеличить риск внутреннего кровотечения.

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