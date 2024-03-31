Врач поделился информацией о том, как распознать симптомы ОРВИ и аллергии

Человек может ошибочно принять симптомы аллергии за признаки простуды, что может быть опасным для здоровья, как предупредил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.
Как утверждает специалист, нередко пациенты принимают аллергические реакции за простудные заболевания.
"Некоторые много лет подряд лечат весной простуду, даже не подозревая, что у них проявляются симптомы аллергической реакции до начала цветения деревьев. Ее могут вызывать споры плесени грибов и пыльца, которую приносит ветер из южных регионов", — пояснил Владимир Болибок.
Согласно мнению специалиста, самым выделяющимся признаком аллергии является чихание. Также на наличие аллергии могут дополнительно указывать зуд в носу и краснота глаз.
Аллерголог дополнительно отметил, что наиболее опасным симптомом аллергии из всех является бронхиальная астма, сопровождающаяся приступами удушья.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.