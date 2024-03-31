Врач поделился информацией о том, как распознать симптомы ОРВИ и аллергии

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Врач объяснил, как можно определить разницу между ОРВИ и аллергией

0:55
Здоровье

Человек может ошибочно принять симптомы аллергии за признаки простуды, что может быть опасным для здоровья, как предупредил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Врач объяснил, как можно определить разницу между ОРВИ и аллергией
Фото: openverse.org by theapoc is licensed under CC BY 2.0.

Как утверждает специалист, нередко пациенты принимают аллергические реакции за простудные заболевания.

"Некоторые много лет подряд лечат весной простуду, даже не подозревая, что у них проявляются симптомы аллергической реакции до начала цветения деревьев. Ее могут вызывать споры плесени грибов и пыльца, которую приносит ветер из южных регионов", — пояснил Владимир Болибок.

Согласно мнению специалиста, самым выделяющимся признаком аллергии является чихание. Также на наличие аллергии могут дополнительно указывать зуд в носу и краснота глаз.

Аллерголог дополнительно отметил, что наиболее опасным симптомом аллергии из всех является бронхиальная астма, сопровождающаяся приступами удушья.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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Проводит диагностику и лечение экземы, розацеа, себорея, микозов, лишая, псориаза, дерматита, акне (угрей) и других дерматологических заболеваний кожи.
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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