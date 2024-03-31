Врач поделился информацией о том, как распознать симптомы ОРВИ и аллергии

Врач объяснил, как можно определить разницу между ОРВИ и аллергией

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человек может ошибочно принять симптомы аллергии за признаки простуды, что может быть опасным для здоровья, как предупредил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Фото: openverse.org by theapoc is licensed under CC BY 2.0.

Как утверждает специалист, нередко пациенты принимают аллергические реакции за простудные заболевания.

"Некоторые много лет подряд лечат весной простуду, даже не подозревая, что у них проявляются симптомы аллергической реакции до начала цветения деревьев. Ее могут вызывать споры плесени грибов и пыльца, которую приносит ветер из южных регионов", — пояснил Владимир Болибок.

Согласно мнению специалиста, самым выделяющимся признаком аллергии является чихание. Также на наличие аллергии могут дополнительно указывать зуд в носу и краснота глаз.

Аллерголог дополнительно отметил, что наиболее опасным симптомом аллергии из всех является бронхиальная астма, сопровождающаяся приступами удушья.