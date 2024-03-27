Врач Вострухов: игнорирование скрининга может привести к возникновению заболеваний у ребенка

Сергей Вострухов, заместитель председателя комитета по здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям Делового центра экономического развития СНГ, подчеркнул важность прохождения скрининга для беременных женщин. Это обусловлено тем, что отказ от прохождения данной процедуры может повлечь за собой последствия в виде смертельного заболевания у ребёнка, поскольку медики не смогут обнаружить его вовремя. Об это сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Он подчеркнул, что медики способны выявить риски возникновения заболеваний на этапе беременности. Прохождение скринингов позволяет выявить серьезные дефекты развития плода и новорожденного, а также хромосомные нарушения.
Женщины иногда не желают проводить это исследование. В данной ситуации развитие первичного иммунодефицита может быть упущено. Только иммунолог имеет право назначить подходящее лечение.
Вострухов призвал отказаться от самолечения из-за его смертельной опасности и указал, что при правильно подобранном лечении и легкой форме первичного иммунодефицита человек может жить в полной мере.
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