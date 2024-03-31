Врачи назвали продукт для улучшения фигуры и здоровья кишечника

Диетолог Оливия Моррисон и гастроэнтеролог-диетолог Кэтрин Нэш утверждают, что употребление кимчи или квашеной капусты постоянно способствует улучшению обмена веществ, обогащению микрофлоры кишечника и повышению общего здоровья организма.
По словам Нэш, как кимчи, так и квашеная капуста относятся к ферментированным продуктам, которые улучшают состав микрофлоры в кишечнике. Это способствует снижению веса и повышению иммунитета.
Моррисон подчеркивает, употребление простых капустных блюд на регулярной основе способствует уменьшению холестерина, жировых отложений и стабилизации уровня сахара в крови, что также помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, рак толстой кишки и молочной железы.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.