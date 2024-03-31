Врачи назвали продукт для улучшения фигуры и здоровья кишечника

Врачи предложили несложный продукт для снижения веса и укрепления кишечника

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Оливия Моррисон и гастроэнтеролог-диетолог Кэтрин Нэш утверждают, что употребление кимчи или квашеной капусты постоянно способствует улучшению обмена веществ, обогащению микрофлоры кишечника и повышению общего здоровья организма.

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По словам Нэш, как кимчи, так и квашеная капуста относятся к ферментированным продуктам, которые улучшают состав микрофлоры в кишечнике. Это способствует снижению веса и повышению иммунитета.

Моррисон подчеркивает, употребление простых капустных блюд на регулярной основе способствует уменьшению холестерина, жировых отложений и стабилизации уровня сахара в крови, что также помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, рак толстой кишки и молочной железы.