Эндокринолог перечислил причины быстрого набора веса у женщин

Эндокринолог Александр Юрочкин рассказал, что если женщина правильно питается и имеет достаточную физическую активность, но у неё происходит набор лишнего веса, то стоит обратить внимание на проблемы со здоровьем.
Прежде всего, важно проверить работу щитовидной железы. Её активность может быть достаточно низкая, из-за этого замедляется метаболизм и быстрее накапливается жировая масса. Также могут присутствовать такие симптомы, как вялость, сонливость, выпадение волос, сухая кожа.
Ещё у женщины может быть заболевание яичников — поликистоз. При нём нарушается выработка половых гормонов, нарушается использование инсулина организмом, из-за чего растёт вес.
Быстрому набору веса может поспособствовать менопауза и период перед менопаузой.
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