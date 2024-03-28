Эндокринолог перечислил причины быстрого набора веса у женщин

Эндокринолог Юрочкин: быстрый набор веса у женщин происходит из-за щитовидки

Эндокринолог Александр Юрочкин рассказал, что если женщина правильно питается и имеет достаточную физическую активность, но у неё происходит набор лишнего веса, то стоит обратить внимание на проблемы со здоровьем.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Прежде всего, важно проверить работу щитовидной железы. Её активность может быть достаточно низкая, из-за этого замедляется метаболизм и быстрее накапливается жировая масса. Также могут присутствовать такие симптомы, как вялость, сонливость, выпадение волос, сухая кожа.

Ещё у женщины может быть заболевание яичников — поликистоз. При нём нарушается выработка половых гормонов, нарушается использование инсулина организмом, из-за чего растёт вес.

Быстрому набору веса может поспособствовать менопауза и период перед менопаузой.