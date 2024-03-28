Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактериоз у растений: методы лечения и профилактика
Топ-7 мест, обязательных к посещению в Южной Корее
Комментатор Губерниев считает, что Валиева не пропадёт и без президентской стипендии
"Известия": в 22 регионах России отмечена активность клещей
Дочь Анны Седоковой шокировала поклонников: скандальные подробности из ее жизни
Масло для тела и лосьон: как оба продукта действуют на кожу?
Топ-5 советов для тех, кто собирается путешествовать на автомобиле
Hyundai объявил о масштабных инвестициях в развитие электромобилей и новые технологии
Пэрис Хилтон рассказала о своей зависимости: "Надеюсь, мои дети не станут такими, как я"
Эндокринолог перечислил причины быстрого набора веса у женщин

Эндокринолог Юрочкин: быстрый набор веса у женщин происходит из-за щитовидки

Здоровье

Эндокринолог Александр Юрочкин рассказал, что если женщина правильно питается и имеет достаточную физическую активность, но у неё происходит набор лишнего веса, то стоит обратить внимание на проблемы со здоровьем.

Эндокринолог Юрочкин: быстрый набор веса у женщин происходит из-за щитовидки
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Прежде всего, важно проверить работу щитовидной железы. Её активность может быть достаточно низкая, из-за этого замедляется метаболизм и быстрее накапливается жировая масса. Также могут присутствовать такие симптомы, как вялость, сонливость, выпадение волос, сухая кожа.

Ещё у женщины может быть заболевание яичников — поликистоз. При нём нарушается выработка половых гормонов, нарушается использование инсулина организмом, из-за чего растёт вес.

Быстрому набору веса может поспособствовать менопауза и период перед менопаузой.

 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Популярное
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю

Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.

МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Полынь может быть очень полезна в саду
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Последние материалы
Hyundai объявил о масштабных инвестициях в развитие электромобилей и новые технологии
Пэрис Хилтон рассказала о своей зависимости: "Надеюсь, мои дети не станут такими, как я"
Эндокринолог Юрочкин: быстрый набор веса у женщин происходит из-за щитовидки
PLOS ONE: звуки, издаваемые коралловыми рифами, зависят от фаз Луны
Томатная подлива с грибами: превратит обычные макароны в изысканный постный ужин
Россияне назвали самые популярные страны для покупки жилья
Как правильно наносить макияж при экземе: советы от визажистов
Футболисты "Динамо" возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокуса Сити Холла"
Ветеринары рассказали, чем занимаются коты, пока вы не дома
Какие деревья не нужно сажать на даче?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников