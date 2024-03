Эндокринолог перечислил причины быстрого набора веса у женщин

Эндокринолог Александр Юрочкин рассказал, что если женщина правильно питается и имеет достаточную физическую активность, но у неё происходит набор лишнего веса, то стоит обратить внимание на проблемы со здоровьем.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license