Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе поможет справиться со слизнями
Ошибка в загранпаспорте стоила россиянке 150 тыс. рублей
Советы о здоровом и крепком сне от известных актёров
Эксперты ответили, какой питомец идеально подходит детям
Эксперт назвал три метода поднять стекло в машине, если сломался стеклоподъемник
Эксперты рассказали, как отучить кошку портить вещи
Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине после зимы
Как хорошо выглядеть при простуде: 8 "экстренных" бьюти-хаков
Эксперт дал совет россиянам, живущим в съемных квартирах
Биолог выделила ценные качества халвы

Биолог рассказала о полезности халвы

0:56
Здоровье

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, поделилась информацией о ценности халвы как источника энергии и полезных питательных веществ.

Биолог рассказала о полезности халвы
Фото: pixabay.com by 647264 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полезные жирные кислоты и антиоксиданты в халве могут способствовать укреплению здоровья сердца и уменьшению воспаления, как уверена Ирина Лялина.

По мнению специалиста, пожилым людям полезно употреблять халву из-за содержания клетчатки и кремния, необходимого для здоровья хрящей, сухожилий и зубов. Как отмечает Лялина, халва также благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

"Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно", — заключает Ирина Лялина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
В ИГИЛ* раскрыли планы террористов из "Крокуса" вступить в бой с полицейскими
Макароны с мясным фаршем в томатном соусе: простой рецепт
Проводник рассказал о популярных способах обмана пассажиров
Посадите в саду руэллию
Фильм Роберта Земекиса "Здесь" с Томом Хэнксом и Робин Райт выйдет в прокат 27 ноября
Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал проверить автомобиль на СТО после зимы
Как пожары помогают при обманах со страховкой
Психолог предложила простой метод, который мгновенно прекращает панические атаки
Россиянка потеряла две квартиры, пытаясь вернуть 200 долларов
Ветеринары ответили, почему кошка может постоянно линять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников