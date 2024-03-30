Биолог выделила ценные качества халвы

Биолог рассказала о полезности халвы

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, поделилась информацией о ценности халвы как источника энергии и полезных питательных веществ.

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Полезные жирные кислоты и антиоксиданты в халве могут способствовать укреплению здоровья сердца и уменьшению воспаления, как уверена Ирина Лялина.

По мнению специалиста, пожилым людям полезно употреблять халву из-за содержания клетчатки и кремния, необходимого для здоровья хрящей, сухожилий и зубов. Как отмечает Лялина, халва также благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

"Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно", — заключает Ирина Лялина.