Биолог выделила ценные качества халвы

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, поделилась информацией о ценности халвы как источника энергии и полезных питательных веществ.
Полезные жирные кислоты и антиоксиданты в халве могут способствовать укреплению здоровья сердца и уменьшению воспаления, как уверена Ирина Лялина.
По мнению специалиста, пожилым людям полезно употреблять халву из-за содержания клетчатки и кремния, необходимого для здоровья хрящей, сухожилий и зубов. Как отмечает Лялина, халва также благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
"Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно", — заключает Ирина Лялина.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.