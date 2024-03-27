Женщинам рассказали, почему самостоятельный прием противозачаточных может быть опасно для здоровья

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Гинеколог Стоянович: при самостоятельном приёме противозачаточных есть угроза образования тромбов

1:36
Здоровье

В России растет популярность гормональной контрацепции, но прием подобных препаратов без консультации врача угрожает серьезными проблемами, включая риск образования тромбов, о чём сообщила врач-гинеколог Леонтина Стоянович.

Гинеколог Стоянович: при самостоятельном приёме противозачаточных есть угроза образования тромбов
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

"КОК (комбинированные оральные контрацептивы) нельзя назначать себе самостоятельно, в том числе по рекомендации друзей и знакомых. Такие препараты являются лекарственными и, как любое лекарство, имеют ряд противопоказаний, которые может определить лишь врач… Самостоятельное назначение <…> чревато побочными эффектами и осложнениями, некоторые из которых серьёзные — например, тромбозы, тромбоэмболии и другие коагулопатические осложнения", — предупреждает Леонтина Стоянович.

Врач-гинеколог даст точные рекомендации после проведения комплексного обследования, включая ультразвуковое исследование органов малого таза и, при необходимости, биохимический анализ крови. В гинекологии КОК назначаются с учётом анамнеза и сопутствующих жалоб пациенток, включая характеристики менструации и проблемы с кожей.

Некоторые виды контрацептивов могут оказывать влияние на это и отличаются от других КОК по набору действующих веществ. В начале лечения могут возникнуть нежелательные реакции, и только специалист сможет оценить их степень опасности на дополнительном приеме. Леонтина Стоянович объяснила, что такие ситуации могут быть либо обыденными и временными, либо, наоборот, критическими и требующими немедленного прекращения приема препарата.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
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Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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