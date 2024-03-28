Диетолог рассказала, какие грибы полезны при похудении

Врач-диетолог Елена Тихомирова сообщила, что шампиньоны очень полезны для здоровья кишечника.
В них содержится большое количество грибной клетчатки, которая в толстом кишечнике впитывает все вредные вещества.
"Когда клетчатка шампиньонов идет по толстому кишечнику, она сорбирует большое количество вредных веществ, и затем все выводится наружу", — поделилась Елена Тихомирова.
Диетолог отметила, что наличие шампиньонов в рационе хорошо влияет на кишечную перистальтику, улучшает состояние микрофлоры. Если кишечник будет хорошо функционировать, то повысятся защитные силы организма, минимизируется риск развития болезней мозга и депрессивного состояния.
Кроме того, шампиньоны отлично подойдут тем, кто пытается похудеть. Они практически не имеют калорийности, в них нет жиров и углеводов.
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