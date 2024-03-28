Диетолог рассказала, какие грибы полезны при похудении

Диетолог Тихомирова: шампиньоны улучшают состояние кишечника

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Тихомирова сообщила, что шампиньоны очень полезны для здоровья кишечника.

Фото: https://pixabay.com/photo-1168330/ archive copy by hyun chun kim

В них содержится большое количество грибной клетчатки, которая в толстом кишечнике впитывает все вредные вещества.

"Когда клетчатка шампиньонов идет по толстому кишечнику, она сорбирует большое количество вредных веществ, и затем все выводится наружу", — поделилась Елена Тихомирова.

Диетолог отметила, что наличие шампиньонов в рационе хорошо влияет на кишечную перистальтику, улучшает состояние микрофлоры. Если кишечник будет хорошо функционировать, то повысятся защитные силы организма, минимизируется риск развития болезней мозга и депрессивного состояния.

Кроме того, шампиньоны отлично подойдут тем, кто пытается похудеть. Они практически не имеют калорийности, в них нет жиров и углеводов.