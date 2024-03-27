Нутрициолог Барзаева развеяла популярные заблуждения о сочетаниях продуктов

Нутрициолог сети "Клиника Фомина" Олеся Барзаева раскиитиковала мифы о несочетающихся между собой продуктах.
Специалист объяснила, что потребление продуктов питания с разной кислотностью не перегружает систему пищеварения. Призвала она не верить и в то, что неправильное сочетание продуктов приводит к накоплению токсинов и болезням.
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Барзаева отметила, что фрукты можно есть натощак, крахмалы, белки и кислая пища хорошо сочетаются, а молочные продукты можно есть с остальным рационом.
"В желудке среда всегда кислотная вне зависимости от еды, которая туда попадает, а в кишечнике среда щелочная. Уровни pH в разных отделах пищеварительного тракта — заложенные природой константы, и на них мы мало можем влиять", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
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