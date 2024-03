Нутрициолог назвала углеводы, которые можно есть при похудении

Нутрициолог Лакатос назвала картошку и бананы полезными для похудения углеводами

Нутрициолог Лисси Лакатос рассказала, что многие при похудении отказываются от углеводов. Но это не стоит делать, так как некоторые такие продукты могут быть полезны в процессе похудения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That.

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Polesny is licensed under public domain

Так, по словам нутрициолога, в рационе должны присутствовать недозрелые бананы и картофель. Эти продукты помогут поддерживать здоровый вес и снижать его.

"Нужно перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Некоторые из них могут способствовать снижению веса. При похудении необходимо исключить из рациона прежде всего рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье, сухие завтраки", — сказала специалист.

Лучше всего употреблять картофель с кожурой, поскольку так человек получит больше клетчатки. Она в свою очередь поможет развить полезную микрофлору в кишечнике. Картошку следует варить или запекать.

Недозрелые бананы содержат резистентный крахмал, он не даёт усваиваться быстрым углеводам и не повышает сахар в крови. Ещё можно употреблять кукурузу, она содержит в себе много клетчатки.