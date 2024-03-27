Доктор Мясников предупредил о напитке, способном вызвать разрушение костей

Доктор Мясников предостерег от напитка, который может нанести вред костям

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заслуженный врач России и популярный телеведущий Александр Мясников предостерегает от употребления сладких газированных напитков, предупреждая об опасности развития остеопороза в эфире телепрограммы "О самом главном".

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Исходя из его утверждения, из-за избытка сахара, включая фруктозу, у детей замедляется процесс накопления костной массы.

"Дети, которые мало двигаются, но едят много сладкого и пьют сладкие газированные напитки, не набирают костную массу, поэтому у них через сорок лет происходит её снижение. Впрямую не разрушают (кости), но к развитию остеопороза в постменопаузальном возрасте, конечно, приводят", — заметил Александр Мясников.

Специалист высказал мнение о том, что потеря костной массы происходит из-за фосфорной кислоты, которая также присутствует в газированных напитках. Более того, прием данных напитков способен к повышению риска облысения у мужчин из-за роста уровня сахара в крови.