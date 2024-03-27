Нутрициолог Барзаева рассказала, что принципы раздельного питания оказались ошибочны

Нутрициолог Барзаева считает, что принципы раздельного питания не нашли своего подтверждения

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Принцип раздельного питания основывается на идее, что какие-то продукты сочетаются между собой, а какие-то нет.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

"Продукты по системе раздельного питания делятся на крахмалистые, фрукты, овощи, белки и жиры, а также на кислые, щелочные и нейтральные. Считается, что разные продукты питания расщепляются при различных рН-уровнях кислотности. И комбинация еды разной кислотности перегружает систему пищеварения, тем самым провоцируя болезни и накопление "токсинов”,” — пояснила Олеся Барзаева, нутрициолог сети "Клиника Фомина”.

Она считает, что ряд принципов раздельного питания не нашли своего подтверждения. Например, употребление фруктов отдельно от других продуктов или избегать сочетания растительных и животных белков. Передаёт "Вечерняя Москва”.

Ещё одно заблуждение — избегать сочетания быстро перевариваемых и медленно перевариваемых продуктов, потому что это вызывает гниение.

"В действительности в толстой кишке живут триллионы бактерий, которые ферментируют непереваренные углеводы, высвобождают полезные для человека короткоцепочечные жирные кислоты и участвуют в синтезе некоторых витаминов. Это взаимовыгодное сотрудничество,” — отметила нутрициолог.

Олеся Барзаева добавила, что несмотря на это, никто не отменяет индивидуальную реакцию организма на то или иное сочетание продуктов.