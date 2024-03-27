Эксперт Гучок: плавленые сырки благоприятно влияют на здоровье костей, зубов, ногтей и волос

Открыта неожиданная ценность плавленых сырков

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соответствии с утверждением доцента кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Жанны Гучок в Университете РОСБИОТЕХ, употребление плавленых сырков способствует укреплению костей, зубов, ногтей и волос.

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"Энергетическая ценность разных сортов плавленых сыров колеблется в диапазоне 220–360 ккал. Это делает плавленый сыр питательным продуктом, полезным для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник белка, необходимого для нормального роста и развития мышц", — поделилась Жанна Гучок.

Гучок отметила, что рекомендуется употреблять плавленые сырки на завтрак, чтобы поддерживать энергию в течение дня. Кроме того, следует также обращать внимание на состав продукта. К примеру, Сырки, содержащие искусственные химические добавки и немолочный жир, могут быть вредны для здоровья. В заключение Жанна Гучок посоветовала не злоупотреблять данным продуктом и особенно остерегаться его при потреблении людям, страдающим от непереносимости лактозы.