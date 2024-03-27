Рекордное количество антидепрессантов было продано в России за последние пять лет

Продажи антидепрессантов значительно выросли в России — с начала текущего года было продано 3,6 миллиона упаковок этих препаратов. Общая сумма продаж — 2,9 миллиарда рублей. Это рекорд за последние пять лет по информации газеты "Ведомости", ссылающейся на данные аналитической компании DSM Group.
В предыдущем году россияне суммарно потратили два миллиарда рублей на приобретение 2,7 миллиона упаковок психотропных лекарственных средств за аналогичный период. Увеличение спроса на препараты обусловлен тем, что медики рекомендуют использовать антидепрессанты вместо более старых средств, например, корвалола или глицина. Согласно прогнозам специалистов, опрошенных журналистами, спрос будет стремительно расти.
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