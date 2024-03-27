Нарколог Шуров: токсичный состав в вейпах могут привести к возникновению психозов

Врач-нарколог сообщил об опасности, которую несут вейпы

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глицерин, акролеин и другие ингредиенты, используемые в производстве вейпов, производители называют пищевыми добавками. Но врач — психиатр-нарколог Василий Шуров утверждает, что они приобретают такой статус лишь в случае употребления через рот.

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При сгорании те же добавки попадают в лёгкие и, через систему обращения, достигают мозга, проявляя токсичное действие. Нарколог пояснил, что табачные компании воспользовались отсутствием 20-летних исследований, которые касались только сложных случаев пневмонии с образованием крупных очагов.

"У нас нет длительных исследований по чистому курению. Хотя отдельно описаны те же самые сливные (формы) пневмонии именно у вейперов — очень тяжёлые, когда надо применять кортикостероиды, с большой смертностью. К сожалению, все эти вещи вредные. Но табачные компании проводят маркетинговые кампании, утверждая, что это более полезно, они меньше нагреваются и выделяют меньше канцерогенов. По сути, предлагают выбор из двух зол, мотивируя, что какое-то зло меньше", — отметил дополнительно Василий Шуров.

Шуров отметил, что никотин, основной компонент сигарет, способствует психологической и физической зависимости. Опасность представляет тот факт, что подростки, увлекающиеся "парением" и вейпингом, могут стать склонными к изменению своих эмоциональных состояний с использованием этих средств. Медик подчеркнул, что люди, употребляющие наркотики, обычно начинают с курения сигарет, а затем переходят на более опасные вещества. Кроме того, психозы у подростков встречаются не редко. Курение увеличивает риск сердечно-сосудистых, лёгочных и онкологических заболеваний, подчёркивает врач.