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Онколог разоблачил распространенное заблуждение о причинах возникновения раковых заболеваний

Онколог опроверг популярное утверждение о причинах возникновения рака

1:07
Здоровье

Антон Иванов, онколог-химиотерапевт, опроверг утверждение о том, что нервные и психически неустойчивые люди чаще других страдают от раковых заболеваний.

Онколог опроверг популярное утверждение о причинах возникновения рака
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Из-за разнообразных психологических расстройств они обращаются к онкологам с задержкой по сравнению с обычными пациентами, как утверждает Антон Иванов.

"Встречаются и обратные наблюдения, когда люди внушают себе, что у них рак, и начинают бесконечный поиск заболевания. При этом они досаждают врачам и близким, проходя всё новые и новые обследования, настаивая в кабинете хирурга на выполнении тех или иных операций по удалению несуществующих опухолей", — заметил онколог-химиотерапевт Антон Иванов.

Кроме того, медик заметил, что у определенных пациентов с раком молочной или поджелудочной железы могут возникать симптомы депрессии. Часто это проявляется в ответ на диагноз, поставленный врачом. У пациентов с некоторыми видами нейроэндокринных опухолей могут возникнуть психические расстройства, наподобие климактерических, что связано с нарушениями в гормональном фоне после начала терапии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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