Боль в груди и одышка могут быть симптомами синдрома разбитого сердца

Синдром разбитого сердца вызывает боль в груди и одышку

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Разбитое сердце действительно может приносить физическую боль и дискомфорт. О том, какие симптомы характерны для синдрома разбитого сердца рассказала доктор медицинских наук Джабин Бегун.

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Обычно синдром возникает из-за сильного физического стресса или эмоционального события. В это время происходит выброс адреналина, сосуды сужаются и приток крови к сердцу уменьшается. При этом может возникнуть боль в груди, одышка, головокружение, потливость, аритмия и даже обморок. Симптомы обычно проявляются через какое-то время после шокирующего события или стресса. Слова Джабин Бегун приводит журнал WebMD.

"Синдром по своим симптомам напоминает сердечный приступ, но это два разных состояния. Сердечные приступы вызваны закупоркой артерий, ведущих к сердцу. При синдроме разбитого сердца закупорок нет. Сердце просто не перекачивает кровь так хорошо, как должно, и это вызывает те же ощущения, которые чувствует человек при сердечном приступе,” — пояснила она.

Как правило, к этому синдрому больше всего склонны люди старше 50 лет, женщины после родов, а также люди, находящиеся в депрессии.

В большинстве случаев люди выздоравливают без каких-либо последствий. Однако случается, что синдром приводит к смерти или вызывает такие осложнения, как сердечная недостаточность, образование тромбов, нерегулярное или нарушенное сердцебиение и отёк легких.

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