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Эксперт Бондарович: с помощью "метода помидора" можно избежать эмоционального выгорания

Россиянам предложили эффективный метод для избежания выгорания

1:24
Здоровье

Для успешной работы работающим россиянам необходимо умение контролировать интенсивность и удерживать ритм, который поможет сохранить собственную эффективность и предотвратить эмоциональное выгорание. Ольга Бондарович поделилась методом "помидора" как одной из самых эффективных техник против выгорания.

Россиянам предложили эффективный метод для избежания выгорания
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Метод помидора" широко применяется в тайм-менеджменте. В классическом варианте техники 30 минут распределяются на два этапа: 25 тратятся на работу, а 5 минут — на отдых. После четырёх этапов необходимо сделать перерыв не менее чем на 15 минут. Чередование работы и отдыха позволит человеку регулировать уровень нагрузки в течение рабочего дня", — сообщает эксперт Ольга Бондарович.

Важно не забывать о заботе о себе и контролировать свое состояние, выбирая конкретное количество задач, с которыми человек действительно может справиться. Важно регулировать интенсивность труда и придерживаться оптимального темпа для сохранения результативности.

Не существует универсального метода для предотвращения или преодоления выгорания, поэтому важно осознать личные факторы, способные его вызвать.

Кстати, эмоциональное выгорание проявляется поэтапно. На одном из этих этапов человек становится формальным в общении, начинает размышлять об увольнении, к тому же, это состояние чаще всего приходит внезапно.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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