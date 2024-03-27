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Россиян предостерегли о возможных кровотечениях и нарушениях работы печени из-за биологически активных добавок

Россиянам сообщили об угрозе кровотечений и возникновении проблем с печенью из-за приема БАДов

1:06
Здоровье

Многие люди принимают биологически активные добавки (БАД) без назначения врача. Однако неконтролируемый приём этих препаратов может привести к печальным последствиям, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Россиянам сообщили об угрозе кровотечений и возникновении проблем с печенью из-за приема БАДов
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

"БАДы, как и другие лекарства, продаются в аптеке и имеют сертификат. Но лекарства по регламенту имеют в составе точное количество действующего вещества, которое гарантированно будет безвредным для человека. В БАДах же количество компонентов неясно. Поэтому там может быть недостаточно веществ для того, чтобы оказать какой-то эффект", — объяснила эксперт.

Также может возникнуть избыточное количество употребляемого вещества, что может вызвать проблемы со здоровьем, как подтвердила врач. Среди них можно выделить случаи отравлений, а также кровотечений у женщин и передозировки витаминами. К примеру, витамины A и D имеют такую особенность, как накапливание в организме человека. Переизбыток витамина А — это токсично для печени, а передозировка витамина D может привести к осаждению кальция в мышцах сердца и на стенках пищевода.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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