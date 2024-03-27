Россиян предостерегли о возможных кровотечениях и нарушениях работы печени из-за биологически активных добавок

Многие люди принимают биологически активные добавки (БАД) без назначения врача. Однако неконтролируемый приём этих препаратов может привести к печальным последствиям, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.
"БАДы, как и другие лекарства, продаются в аптеке и имеют сертификат. Но лекарства по регламенту имеют в составе точное количество действующего вещества, которое гарантированно будет безвредным для человека. В БАДах же количество компонентов неясно. Поэтому там может быть недостаточно веществ для того, чтобы оказать какой-то эффект", — объяснила эксперт.
Также может возникнуть избыточное количество употребляемого вещества, что может вызвать проблемы со здоровьем, как подтвердила врач. Среди них можно выделить случаи отравлений, а также кровотечений у женщин и передозировки витаминами. К примеру, витамины A и D имеют такую особенность, как накапливание в организме человека. Переизбыток витамина А — это токсично для печени, а передозировка витамина D может привести к осаждению кальция в мышцах сердца и на стенках пищевода.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ