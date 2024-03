Россиян предостерегли о возможных кровотечениях и нарушениях работы печени из-за биологически активных добавок

Многие люди принимают биологически активные добавки (БАД) без назначения врача. Однако неконтролируемый приём этих препаратов может привести к печальным последствиям, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.