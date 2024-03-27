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Российская фармкомпания разработала уникальное обезболивающее с улучшенным профилем безопасности

Российская фармкомпания разработала анальгетик, не имеющий аналогов в мире

1:35
Здоровье

У многих фармацевтических компаний России сейчас есть возможность разрабатывать и передавать в производство уникальные инновационные препараты.

Российская фармкомпания разработала анальгетик, не имеющий аналогов в мире
Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

У одной из таких компаний среди последних разработок, которые не имеют мировых аналогов, появился обезболивающий полипептидный препарат, который представляет собой соединение четырёх аминокислот. У этого анальгетика улучшенный профиль безопасности.

"Являясь российской компанией, мы в полной мере несем ответственность за доступность наших препаратов для пациентов, особенно в части госзакупок. Это касается всех аспектов деятельности: от обеспечения производства качественными субстанциями до поддержания доступных цен на готовую продукцию. Мы также принимаем все меры, чтобы не допустить дефектуры," — заявляет коммерческий директор компании "Сотекс" Елена Королева.

Сейчас самыми доступными обезболивающими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые чаще всего не могут избавить от сильной боли. Поэтому в таких случаях использовались опиоидные анальгетики, при применении которых могли возникнуть угрожающие жизни побочные эффекты. Именно поэтому велась разработка анальгетиков с улучшенным профилем безопасности.

Проведённые исследования препарата, который предназначен для подкожного введения, и не имеет аналогов в мире, показали хорошее анальгезирующее действие при применении у онкобольных с хроническим болевым синдромом и у больных с острой болью после перенесённой операции. Указывается также, что препарат хорошо переносится пациентами.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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