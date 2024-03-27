Российская фармкомпания разработала уникальное обезболивающее с улучшенным профилем безопасности

Российская фармкомпания разработала анальгетик, не имеющий аналогов в мире

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У многих фармацевтических компаний России сейчас есть возможность разрабатывать и передавать в производство уникальные инновационные препараты.

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У одной из таких компаний среди последних разработок, которые не имеют мировых аналогов, появился обезболивающий полипептидный препарат, который представляет собой соединение четырёх аминокислот. У этого анальгетика улучшенный профиль безопасности.

"Являясь российской компанией, мы в полной мере несем ответственность за доступность наших препаратов для пациентов, особенно в части госзакупок. Это касается всех аспектов деятельности: от обеспечения производства качественными субстанциями до поддержания доступных цен на готовую продукцию. Мы также принимаем все меры, чтобы не допустить дефектуры," — заявляет коммерческий директор компании "Сотекс" Елена Королева.

Сейчас самыми доступными обезболивающими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые чаще всего не могут избавить от сильной боли. Поэтому в таких случаях использовались опиоидные анальгетики, при применении которых могли возникнуть угрожающие жизни побочные эффекты. Именно поэтому велась разработка анальгетиков с улучшенным профилем безопасности.

Проведённые исследования препарата, который предназначен для подкожного введения, и не имеет аналогов в мире, показали хорошее анальгезирующее действие при применении у онкобольных с хроническим болевым синдромом и у больных с острой болью после перенесённой операции. Указывается также, что препарат хорошо переносится пациентами.