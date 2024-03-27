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Российские учёные нашли способ ускорить процесс сращивания костей при помощи препарата с дезоксирибонуклеиновой кислотой

Учёные из Пензенского университета предлагают использовать препарат с дезоксирибонуклеиновой кислотой для более быстрого восстановления сломанной кости

1:24
Здоровье

Учёные из Пензенского государственного университета предлагают использовать отечественный препарат с дезоксирибонуклеиновой кислотой плазмидной для регенерации костной ткани при разного рода повреждениях.

Учёные из Пензенского университета предлагают использовать препарат с дезоксирибонуклеиновой кислотой для более быстрого восстановления сломанной кости
Фото: commons.wikimedia.org by М.Миндерхуд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первые исследования были проведены на лабораторных мышах и крысах. Согласно результатам, процесс регенерации сократился в два раза. Это исследование осуществляется в рамках реализации национального проекта "Наука и университеты".

Лекарственное средство, используемое учёными в ходе эксперимента, применяется при атеросклеротическом поражении ног.

"Мы предлагаем с помощью этого препарата воздействовать на саму кость, чтобы стимулировать ее регенерацию путем увеличения кровотока в участке перелома", — пояснил один из разработчиков проекта, кандидат фармацевтических наук, доцент Евгений Курдюков.

После сбора всех данных при помощи математических программ доктор технических наук, доцент Игорь Пронин проверил точность полученных результатов.

Евгения Курдюков считает, что эту технологию можно будет успешно применять и для лечения людей. Разработкой уже заинтересовался один из крупнейших производителей высокотехнологичных имплантируемых медицинских изделий "МедИнж".

Однако до внедрения этой практики в здравоохранение необходимо провести ещё целый ряд экспериментальных и клинических исследований.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Заведующая отделением терапии, ревматолог
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