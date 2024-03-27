Профессор Кумар: болезнь Альцгеймера и диабет 2 типа тесно связаны

Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование учёных из Техасского университета A & M в Колледж-Стейшн, проведённое на мышах, даёт представление о происходящих процессах на молекулярном уровне, итогом которых может стать развитие болезни Альцгеймера у людей с диабетом 2 типа. Об исследование пишут на сайте MedicalXpress.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

"Мы думаем, что диабет и болезнь Альцгеймера тесно связаны и, принимая профилактические или улучшающие лечение диабета меры, мы можем предотвратить или, по крайней мере, значительно замедлить прогрессирование симптомов деменции при болезни Альцгеймера," — сообщил руководитель исследования адъюнкт-профессор Наренда Кумар.

Учёные обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров подавляет экспрессию белка, называемого Jak3. У мышей без этого белка развивались воспаления, которые начинались в кишечнике, проходили через печень, а затем продолжались в мозге. В итоге у мышей обнаруживались признаки, схожие с болезнью Альцгеймера.

"Печень является метаболизатором всего, что мы едим, и мы думаем, что путь из кишечника в мозг проходит через печень", — заявил Кумар.

Но есть хорошая новость, считает исследователь, воспалительный процесс можно остановить, если придерживаться здоровой диеты, а также взяв уровень сахара под контроль.