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Профессор Кумар: болезнь Альцгеймера и диабет 2 типа тесно связаны

Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета

1:20
Здоровье

Новое исследование учёных из Техасского университета A & M в Колледж-Стейшн, проведённое на мышах, даёт представление о происходящих процессах на молекулярном уровне, итогом которых может стать развитие болезни Альцгеймера у людей с диабетом 2 типа. Об исследование пишут на сайте MedicalXpress.

Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

"Мы думаем, что диабет и болезнь Альцгеймера тесно связаны и, принимая профилактические или улучшающие лечение диабета меры, мы можем предотвратить или, по крайней мере, значительно замедлить прогрессирование симптомов деменции при болезни Альцгеймера," — сообщил руководитель исследования адъюнкт-профессор Наренда Кумар.

Учёные обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров подавляет экспрессию белка, называемого Jak3. У мышей без этого белка развивались воспаления, которые начинались в кишечнике, проходили через печень, а затем продолжались в мозге. В итоге у мышей обнаруживались признаки, схожие с болезнью Альцгеймера.

"Печень является метаболизатором всего, что мы едим, и мы думаем, что путь из кишечника в мозг проходит через печень", — заявил Кумар.

Но есть хорошая новость, считает исследователь, воспалительный процесс можно остановить, если придерживаться здоровой диеты, а также взяв уровень сахара под контроль.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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