Профессор Кумар: болезнь Альцгеймера и диабет 2 типа тесно связаны

Новое исследование учёных из Техасского университета A & M в Колледж-Стейшн, проведённое на мышах, даёт представление о происходящих процессах на молекулярном уровне, итогом которых может стать развитие болезни Альцгеймера у людей с диабетом 2 типа. Об исследование пишут на сайте MedicalXpress.
"Мы думаем, что диабет и болезнь Альцгеймера тесно связаны и, принимая профилактические или улучшающие лечение диабета меры, мы можем предотвратить или, по крайней мере, значительно замедлить прогрессирование симптомов деменции при болезни Альцгеймера," — сообщил руководитель исследования адъюнкт-профессор Наренда Кумар.
Учёные обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров подавляет экспрессию белка, называемого Jak3. У мышей без этого белка развивались воспаления, которые начинались в кишечнике, проходили через печень, а затем продолжались в мозге. В итоге у мышей обнаруживались признаки, схожие с болезнью Альцгеймера.
"Печень является метаболизатором всего, что мы едим, и мы думаем, что путь из кишечника в мозг проходит через печень", — заявил Кумар.
Но есть хорошая новость, считает исследователь, воспалительный процесс можно остановить, если придерживаться здоровой диеты, а также взяв уровень сахара под контроль.
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