Вот как правильно хранить яйца в домашних условиях: советы диетолога

Врач-диетолог Екатерина Стеценко рассказала, что яйца являются источником питательных веществ. Они содержат в себе жиры, белок, витамины, минералы. Такой состав помогает в контроле аппетита, даёт ощущение сытости. Однако этот продукт может быстро портиться, поэтому важно знать, как его правильно хранить.
"Продукт богат витаминами и минералами, среди которых витамины D, В12, железо и цинк. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании здоровья костей, крови, иммунной системы", — сказала врач.
В день можно употреблять не больше двух куриных яиц или четырёх перепелиных. Если имеется повышенный холестерин, то можно употреблять не больше четырёх яиц в неделю.
Хранить яйца можно в холодильнике на полке, а не в дверце. Лучше их оставлять в первоначальной упаковке. Это поможет защитить продукт от постороннего запаха. Мыть яйца нужно прямо перед приготовлением.
Столовые яйца хранятся не больше 25 дней от момента их снесения, а не упаковки.
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