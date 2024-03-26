Вот как правильно хранить яйца в домашних условиях: советы диетолога

Диетолог Екатерина Стеценко: яйца нужно хранить на полке холодильника

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Екатерина Стеценко рассказала, что яйца являются источником питательных веществ. Они содержат в себе жиры, белок, витамины, минералы. Такой состав помогает в контроле аппетита, даёт ощущение сытости. Однако этот продукт может быстро портиться, поэтому важно знать, как его правильно хранить.

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"Продукт богат витаминами и минералами, среди которых витамины D, В12, железо и цинк. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании здоровья костей, крови, иммунной системы", — сказала врач.

В день можно употреблять не больше двух куриных яиц или четырёх перепелиных. Если имеется повышенный холестерин, то можно употреблять не больше четырёх яиц в неделю.

Хранить яйца можно в холодильнике на полке, а не в дверце. Лучше их оставлять в первоначальной упаковке. Это поможет защитить продукт от постороннего запаха. Мыть яйца нужно прямо перед приготовлением.

Столовые яйца хранятся не больше 25 дней от момента их снесения, а не упаковки.