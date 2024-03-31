Что такое феномен думскроллинга и почему важно с ним бороться? Советы психолога

Думскроллинг: зависимость от постоянного чтения в интернете

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наверняка вам знакома ситуация: вы увлеченно листаете новостную ленту в социальных сетях, а затем осознаёте, что уже полночь…

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Или, быть может, вы провели вечер ещё более интенсивно, всё углубляясь в изучение симптомов и предполагая, что у тебя появилось ещё одно заболевание по результатам поиска в интернете.

Пора научиться более позитивному взаимодействию с информацией, чтобы избежать бессонных ночей, тёмных кругов под глазами и более серьёзных проблем! Давайте разберёмся, как это сделать.

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint Research за 2023 год, более 25% населения Земли тратят как минимум семь часов ежедневно с телефоном в руках. У 21% людей на просмотр контента уходит не менее пяти-шести часов в день, в то время как лишь 4% используют гаджеты около часа в сутки.

Очевидно, многие из нас предпочитают начинать своё утро с просмотра новостей. Однако даже ночью мы испытываем затруднения с засыпанием из-за использования смартфонов, так как погружаемся в бесконечный скроллинг. Это явление известно как "думскроллинг" — чрезмерное потребление контента.

Звёздные персоны тоже не застрахованы от "думскроллинга". Так, принц Гарри и Меган Маркл уже не первый год находятся в зоне всеобщей критики.

Согласно информации от членов королевского двора, во время помолвки и свадьбы Меган проводила большую часть своего свободного времени, читая отрицательные комментарии о себе.

Психолог Ирина Койбышева поделилась информацией, как справиться с навязчивым желанием сидеть допоздна в интернете. По мнению психолога, следующие шаги могут помочь отвлечься от бесконечного скроллинга.

Сократить количество источников информации, отдавая предпочтение проверенным СМИ и ограничивая их количество до пяти. Изменить формат потребления новостей, выделяя 15-30 минут на более глубокое чтение два-три раза в день, вместо постоянного мониторинга. Сбалансировать негативные новости позитивным контентом, например, следить за каналами, связанными с интересными хобби, слушать подкасты или смотреть забавные видео. Насыщать свою социальную жизнь новыми впечатлениями, увлечениями и активностями.

Как перестать читать новости? (разрушаем пагубные привычки, думскроллинг и прокрастинацию)