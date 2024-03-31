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Эти 3 привычки защитят вас от диабета. Их перечислил эндокринолог Роман Терушкин

Три привычки помогут предотвратить диабет

1:49
Здоровье

Диабет сегодня является проблемой для миллионов людей по всему миру, и, согласно прогнозам специалистов в области здравоохранения, эта цифра будет только расти. Вместе с эндокринологом Романом Терушкиным рассмотрим, какие шаги можно предпринять, чтобы избежать этого диагноза.

Три привычки помогут предотвратить диабет
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Сразу оговоримся: не удастся предотвратить появление диабета первого типа, поскольку его развитие зависит от генетики. Первые симптомы заболевания проявляются ещё в детском возрасте.

Откажитесь от перекусов в течение дня

Идея придерживаться определённого расписания приёма пищи может показаться не очень увлекательной, однако пересмотреть график питания действительно стоит.

Сосредоточьтесь на трёх основных приёмах пищи: завтраке, обеде и ужине. Даже небольшие перекусы могут привести к увеличению уровня инсулина в крови.

Чем чаще вы перекусываете, тем чаще происходят колебания гормонов, что негативно сказывается на рецепторах.

Не забывайте включать в свой рацион белок

Пересмотрите свой рацион. Не стоит полностью исключать углеводы или отказываться от десертов: умеренное употребление последних вполне допустимо. При этом употребляйте больше чистой воды, а не сладкие соки и кофе.

Не забывайте о своей физической активности

Не обязательно участвовать в марафонах или подвергать себя интенсивным тренировкам; прогулки в парке, занятия садоводством или даже танцы также подойдут.

Даже если у вас не очень активный образ жизни, старайтесь пройти 10 тысяч шагов в день или сделать 100 приседаний с подъёмом на носочки.

Кроме того, рекомендуется сдавать анализ на гликированный гемоглобин раз в 6-12 месяцев. Этот анализ является наиболее эффективным способом контроля уровня сахара в крови.

Профилактика сахарного диабета: что можно сделать?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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