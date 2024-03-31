Эти 3 привычки защитят вас от диабета. Их перечислил эндокринолог Роман Терушкин

Три привычки помогут предотвратить диабет

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диабет сегодня является проблемой для миллионов людей по всему миру, и, согласно прогнозам специалистов в области здравоохранения, эта цифра будет только расти. Вместе с эндокринологом Романом Терушкиным рассмотрим, какие шаги можно предпринять, чтобы избежать этого диагноза.

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Сразу оговоримся: не удастся предотвратить появление диабета первого типа, поскольку его развитие зависит от генетики. Первые симптомы заболевания проявляются ещё в детском возрасте.

Откажитесь от перекусов в течение дня

Идея придерживаться определённого расписания приёма пищи может показаться не очень увлекательной, однако пересмотреть график питания действительно стоит.

Сосредоточьтесь на трёх основных приёмах пищи: завтраке, обеде и ужине. Даже небольшие перекусы могут привести к увеличению уровня инсулина в крови.

Чем чаще вы перекусываете, тем чаще происходят колебания гормонов, что негативно сказывается на рецепторах.

Не забывайте включать в свой рацион белок

Пересмотрите свой рацион. Не стоит полностью исключать углеводы или отказываться от десертов: умеренное употребление последних вполне допустимо. При этом употребляйте больше чистой воды, а не сладкие соки и кофе.

Не забывайте о своей физической активности

Не обязательно участвовать в марафонах или подвергать себя интенсивным тренировкам; прогулки в парке, занятия садоводством или даже танцы также подойдут.

Даже если у вас не очень активный образ жизни, старайтесь пройти 10 тысяч шагов в день или сделать 100 приседаний с подъёмом на носочки.

Кроме того, рекомендуется сдавать анализ на гликированный гемоглобин раз в 6-12 месяцев. Этот анализ является наиболее эффективным способом контроля уровня сахара в крови.

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