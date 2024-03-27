Боль в этом месте у женщин может говорить об онкологии

NHS: боль в спине у женщин может быть симптомом рака

Медики из NHS предупредили женщин не игнорировать боль в пояснице. Таким симптомом может проявляться рак шейки матки.

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Женщины часто жалуются на боль в спине, а именно в пояснице. Она нередко связана с сидячей работой, непомерными физическими нагрузками. Но иногда этот признак может говорить о развитии рака.

"Одним из ключевых признаков рака шейки матки является боль в нижней части спины, между тазовыми костями или в нижней части живота", — проинформировали медики.

Это заболевание может проявляться и другими симптомами, например, вагинальным кровотечением, обильными менструальными выделениями, болями во время интимных отношений.

По словам врачей, важно регулярно обследоваться у гинеколога, чтобы не пропустить опасное заболевание.