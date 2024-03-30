Диетолог обозначила факторы, приводящие к срывам в ходе диеты

Диетолог перечислила причины нарушений в питании во время диеты

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Круглова поделилась информацией о том, почему люди терпят неудачу в диетах, приводящие к перееданию и набору лишнего веса.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

В соответствии с мнением специалиста, промахи во время диеты могут указывать на то, что ограничения в питании являются слишком строгими и людям весьма трудно их соблюдать. Если такие ситуации происходят часто, рекомендуется пересмотреть свой рацион питания.

Кроме того, привычки в питании человека формируются постепенно и менять их не всегда легко, так как это требует времени.

"В этом процессе могут быть как взлеты, так и падения. Могут быть периоды, когда становится сложно и хочется все бросить", — заметила Наталья Круглова.

Диетолог рекомендует распределять приёмы пищи так, чтобы избежать сильного чувства голода. Постоянный голод может привести к срыву с диеты. Важно включать в рацион пищу высокого объема, но низкой калорийности, такую как овощи и фрукты. Также полезно планировать основные перекусы между основными приёмами пищи.