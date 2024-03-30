Диетолог обозначила факторы, приводящие к срывам в ходе диеты

Диетолог Наталья Круглова поделилась информацией о том, почему люди терпят неудачу в диетах, приводящие к перееданию и набору лишнего веса.
В соответствии с мнением специалиста, промахи во время диеты могут указывать на то, что ограничения в питании являются слишком строгими и людям весьма трудно их соблюдать. Если такие ситуации происходят часто, рекомендуется пересмотреть свой рацион питания.
Кроме того, привычки в питании человека формируются постепенно и менять их не всегда легко, так как это требует времени.
"В этом процессе могут быть как взлеты, так и падения. Могут быть периоды, когда становится сложно и хочется все бросить", — заметила Наталья Круглова.
Диетолог рекомендует распределять приёмы пищи так, чтобы избежать сильного чувства голода. Постоянный голод может привести к срыву с диеты. Важно включать в рацион пищу высокого объема, но низкой калорийности, такую как овощи и фрукты. Также полезно планировать основные перекусы между основными приёмами пищи.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.