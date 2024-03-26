Стоматолог Сумцова предупредила об опасности неправильного использования зубной нити

Врач-стоматолог рассказала о правилах пользования зубной нитью: можно травимировать дёсны

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова объяснила, как правильно чистить зубы зубной нитью.

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Медик рассказала, что натянутой зубной нитью нужно делать плавные движения, двигаясь к нижнему краю. Она посоветовала начинать чистку с верхнего ряда зубов, а затем переходить на нижний.

Ранее стоматолог рассказала, как спасти зубы от кариеса.

Стоматолог предупредила, что зубной нитью можно травмировать дёсны, поэтому посоветовала не заходить слишком далеко в межзубное пространство.

"Использовать нить лучше всего после завершения основного процесса, когда будет удалён основной налёт", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Медик объяснила, что при появлении кровоточивости дёсен, следует обратиться за консультатцией к специалисту.