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Стоматолог Сумцова предупредила об опасности неправильного использования зубной нити

Врач-стоматолог рассказала о правилах пользования зубной нитью: можно травимировать дёсны

0:47
Здоровье

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова объяснила, как правильно чистить зубы зубной нитью.

Врач-стоматолог рассказала о правилах пользования зубной нитью: можно травимировать дёсны
Фото: commons.wikimedia.org by МГ Галлоз is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Медик рассказала, что натянутой зубной нитью нужно делать плавные движения, двигаясь к нижнему краю. Она посоветовала начинать чистку с верхнего ряда зубов, а затем переходить на нижний.

Ранее стоматолог рассказала, как спасти зубы от кариеса. 

Стоматолог предупредила, что зубной нитью можно травмировать дёсны, поэтому посоветовала не заходить слишком далеко в межзубное пространство.

"Использовать нить лучше всего после завершения основного процесса, когда будет удалён основной налёт", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Медик объяснила, что при появлении кровоточивости дёсен, следует обратиться за консультатцией к специалисту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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