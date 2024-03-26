Ранней весной следует быть осторожным из-за возможной аллергии на споры плесневых грибов, предупредил эксперт

Эксперт сигнализирует о риске аллергии на споры плесневых грибов в начале весны

Согласно информации, предоставленной врачом аллергологом-иммунологом Владимиром Болибоком, симптомы аллергического ринита, которые возникают у людей весной до начала цветения деревьев, могут быть признаками аллергии на споры плесневых грибов из почвы.

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Помимо аллергии на пыльцу, существует аллергия на споры плесени. Появление из-под снега прошлогодней листвы и травы может вызвать реакцию, так как спороносные плесени быстро размножаются, выделяя в воздух свою так называемую пыльцу.

Врач объяснил, что это чаще всего аллергия прекращается с появлением первой травы.

Кроме того, признаки аллергии в ранней весне могут возникать из-за ветров с юга, которые приносят пыльцу из регионов, где уже цветут деревья.

"Вот сейчас несколько дней подряд будут дуть южный, юго-западный, юго-восточный ветра, которые принесут пыльцу из Черноземья в Подмосковье, потом, как только они сменятся на северные, пыльцы не будет", — дополнил Владимир Болибок.