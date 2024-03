Ранней весной следует быть осторожным из-за возможной аллергии на споры плесневых грибов, предупредил эксперт

Согласно информации, предоставленной врачом аллергологом-иммунологом Владимиром Болибоком, симптомы аллергического ринита, которые возникают у людей весной до начала цветения деревьев, могут быть признаками аллергии на споры плесневых грибов из почвы.

Фото: Wikipedia by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported