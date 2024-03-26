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Малышева утверждает, что этот популярный в России рецепт - идеальное сочетание для здоровья

Малышева признала рецепт, который популярен в России, идеальным для здоровья

1:17
Здоровье

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале доктор Елена Малышева отметила, что сочетание томатов с чесноком полезно как для мужчин, так и для женщин. Она подчеркнула, что чеснок повышает усвоение ликопина из помидоров в два раза, делая такое сочетание особенно полезным.

Малышева признала рецепт, который популярен в России, идеальным для здоровья
Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, который защищает наши глаза, зрение, защищает мужчин от рака простаты, а женщин — от рака груди", — пояснила Елена Малышева.

Ранее Елена Малышева предупредила о вреде кетчупа из-за содержания сахара. Кетчуп состоит на 35% из сахара и на 5% из соли. Вместо кетчупа лучше использовать томатную пасту.

Елена Малышева также порекомендовала обращать внимание на наличие консерванта Е234 (низина) в продуктах, поскольку он призван сохранить их свежесть, но может негативно сказаться на здоровье. Согласно утверждению, данный компонент является антибиотиком, который способен нанести вред кишечнику. Подсказка Малышевой состоит в том, чтобы люди обращали внимание на значок ЕАС на упаковке. Этот стандарт Евразийского союза устанавливает точные пропорции низина в продуктах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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