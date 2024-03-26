Малышева утверждает, что этот популярный в России рецепт - идеальное сочетание для здоровья

Малышева признала рецепт, который популярен в России, идеальным для здоровья

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале доктор Елена Малышева отметила, что сочетание томатов с чесноком полезно как для мужчин, так и для женщин. Она подчеркнула, что чеснок повышает усвоение ликопина из помидоров в два раза, делая такое сочетание особенно полезным.

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"Чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, который защищает наши глаза, зрение, защищает мужчин от рака простаты, а женщин — от рака груди", — пояснила Елена Малышева.

Ранее Елена Малышева предупредила о вреде кетчупа из-за содержания сахара. Кетчуп состоит на 35% из сахара и на 5% из соли. Вместо кетчупа лучше использовать томатную пасту.

Елена Малышева также порекомендовала обращать внимание на наличие консерванта Е234 (низина) в продуктах, поскольку он призван сохранить их свежесть, но может негативно сказаться на здоровье. Согласно утверждению, данный компонент является антибиотиком, который способен нанести вред кишечнику. Подсказка Малышевой состоит в том, чтобы люди обращали внимание на значок ЕАС на упаковке. Этот стандарт Евразийского союза устанавливает точные пропорции низина в продуктах.