В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале доктор Елена Малышева отметила, что сочетание томатов с чесноком полезно как для мужчин, так и для женщин. Она подчеркнула, что чеснок повышает усвоение ликопина из помидоров в два раза, делая такое сочетание особенно полезным.
"Чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, который защищает наши глаза, зрение, защищает мужчин от рака простаты, а женщин — от рака груди", — пояснила Елена Малышева.
Ранее Елена Малышева предупредила о вреде кетчупа из-за содержания сахара. Кетчуп состоит на 35% из сахара и на 5% из соли. Вместо кетчупа лучше использовать томатную пасту.
Елена Малышева также порекомендовала обращать внимание на наличие консерванта Е234 (низина) в продуктах, поскольку он призван сохранить их свежесть, но может негативно сказаться на здоровье. Согласно утверждению, данный компонент является антибиотиком, который способен нанести вред кишечнику. Подсказка Малышевой состоит в том, чтобы люди обращали внимание на значок ЕАС на упаковке. Этот стандарт Евразийского союза устанавливает точные пропорции низина в продуктах.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.