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Невролог Нагорнюк: если у человека начался приступ эпилепсии, не пытайтесь остановить судороги

Невролог Нагорнюк рассказал, что нельзя пытаться остановить судороги при эпилептическом приступе

1:57
Здоровье

Если вдруг у человека случился приступ эпилепсии, не стоит паниковать. Есть правила, которые помогут в экстренном случае.

Невролог Нагорнюк рассказал, что нельзя пытаться остановить судороги при эпилептическом приступе
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

У человека, больного эпилепсией, нарушено проведение электрических импульсов в нервной системе, большей частью внутри коры головного мозга. Из-за этого возникает стойкая предрасположенность к появлению приступов. Рассказал в беседе с Лента.ру невролог медицинской компании "СберЗдоровье” Кирилл Нагорнюк.

Если у человека начался приступ ни в коем случае не пытайтесь остановить судороги, предостерегает врач. Не нужно давать воды, пытаться разжать челюсти или сделать искусственное дыхание. Этим вы только можете нанести вред человеку.

Нагорнюк рассказал, что лучше просто ждать окончания приступа, но при этом нужно кое-что предпринять.

"Во-первых, надо засечь время, чтобы точно знать продолжительность приступа. Во-вторых, важно проследить, чтобы пациент не травмировался — повернуть его на бок, положить под голову что-то мягкое, например, сложенную куртку или другую одежду, снять очки, если они есть, ослабить галстук, расстегнуть воротник. Также необходимо оставаться с человеком до конца приступа, а после — помочь ему сориентироваться, объяснить, что с ним случилось," — объяснил врач.

Также он уточнил, что необходимо обязательно вызвать скорую помощь, если приступ случился у незнакомого человека. Если же вы знаете, что у человека есть эпилепсия, то скорую нужно вызвать, если приступ длится дольше 5 минут, если есть какая-то травма, появились проблемы с дыханием или боль в груди после приступа.

"Острые состояния, как правило, длятся от нескольких секунд до нескольких минут. После генерализованных приступов, когда человек теряет сознание, может наблюдаться постиктальный период — время, когда пациент может с трудом ориентироваться в пространстве, ощущать сонливость, усталость,” — уточнил специалист.

Первая помощь при эпилепсии. эстафета здоровья. Эпилепсия.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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