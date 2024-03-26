Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ снижается в России

В России замедляется распространение коронавируса, гриппа и ОРВИ

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, в России начинает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

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"На 12-й неделе 2024 года в РФ показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8% — за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, за последние семь недель грипп B стал более распространенным, в то время как доля вируса гриппа A(H3N2) сократилась до 63,1%. Дополнительно уточняется, что в настоящее время в стране зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом уровень заболеваемости остаётся стабильным по сравнению с предыдущей неделей, с незначительным увеличением на 0,4%. "Омикрон" продолжает оставаться основным штаммом, отметили в ведомстве.