Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите в саду декоративный и полезный лофант
Украсьте сад лептосифоном
Мнение эксперта: топ диет, чтобы похудеть к лету
Кинологи ответили, сколько раз в день нужно гулять с собакой
Аграрии взяли правительственный квартал Брюсселя в осаду
ГИБДД раскрыла, на какое время ДПС может задержать водителя при составлении протокола
На Бали была задержана туристка из России из-за желания получать все бесплатно
Эти культовые сцены в советских фильмах появились благодаря импровизации
Как сжигать больше калорий при ходьбе: десять работающих способов
Терапевт указала на основные факторы 100% выздоровления от рака

Терапевт озвучила ключевые условия для полного излечения от рака

1:28
Здоровье

Если онкологическое заболевание диагностируется на начальных стадиях и отсутствуют метастазы, 100% пятилетнюю выживаемость можно достичь, сообщает терапевт Кристина Заплавнова.

Терапевт озвучила ключевые условия для полного излечения от рака
Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Нулевая стадия — "рак на месте". Опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования обычно просто удалить. Практически у 100% пациентов удается добиться ремиссии. Первая стадия — небольшая опухоль, в пределах одного органа, но немного больше нулевой. Такие новообразования называют раком на ранней стадии. Его относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100%", — пояснила Заплавнова.

Как ранее стало известно, британская герцогиня Кейт Миддлтон рассказала о своем раке, выявленном врачами. Герцогиня сообщила, что уже прошла через определённое хирургическое вмешательство в ходе программы по лечению данного недуга. Позже стало известно, что герцогиня уехала из своего дворца в Виндзоре и направилась в неизвестном направлении вместе с своей семьей.

22 марта герцогиня Кейт Миддлтон заявила, что претерпела хирургическое вмешательство в рамках лечения её онкологического заболевания. Принцесса сообщила, что неожиданный поворот событий оказался сильное влияние на её семью, и подчеркнула, что родные оказывают всестороннюю поддержку в борьбе с недугом.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
Как сжигать больше калорий при ходьбе: десять работающих способов
Терапевт озвучила ключевые условия для полного излечения от рака
Эксперт Михаил Александров убеждён, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастна Украина
Владимир Путин считает, что не нужно "кошмарить" бизнес
Агату Муцениеце возмутили испортившиеся продукты в супермаркете: "700 рублей за плесень"
Не откладывай на завтра: масло усьмы, ежедневное очищение и другие правила ухода за ресницами дома
Овсяно-кокосовое печенье с клюквой: секреты приготовления
Дело о неуправляемой маршрутке из Волгограда передано в суд
The Economist: Украине необходимо срочно признать свои ошибки
Шишки могут быть очень полезны в вашем саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников