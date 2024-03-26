Терапевт указала на основные факторы 100% выздоровления от рака

Терапевт озвучила ключевые условия для полного излечения от рака

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если онкологическое заболевание диагностируется на начальных стадиях и отсутствуют метастазы, 100% пятилетнюю выживаемость можно достичь, сообщает терапевт Кристина Заплавнова.

Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Нулевая стадия — "рак на месте". Опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования обычно просто удалить. Практически у 100% пациентов удается добиться ремиссии. Первая стадия — небольшая опухоль, в пределах одного органа, но немного больше нулевой. Такие новообразования называют раком на ранней стадии. Его относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100%", — пояснила Заплавнова.

Как ранее стало известно, британская герцогиня Кейт Миддлтон рассказала о своем раке, выявленном врачами. Герцогиня сообщила, что уже прошла через определённое хирургическое вмешательство в ходе программы по лечению данного недуга. Позже стало известно, что герцогиня уехала из своего дворца в Виндзоре и направилась в неизвестном направлении вместе с своей семьей.

22 марта герцогиня Кейт Миддлтон заявила, что претерпела хирургическое вмешательство в рамках лечения её онкологического заболевания. Принцесса сообщила, что неожиданный поворот событий оказался сильное влияние на её семью, и подчеркнула, что родные оказывают всестороннюю поддержку в борьбе с недугом.